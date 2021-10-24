Объявлены стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на первое в сезоне "класико"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и мадридского "Реала" на первое в нынешнем сезоне "класико", которое пройдет в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча состоится в Барселоне на "Камп Ноу" и начнется в 20:15 по времени Нур-Султана.

Как сообщает официальный твиттер "Барселоны", стартовый состав "сине-гранатовых" выглядит так: Марк-Андре Тер Штеген, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Мемфис Депай, Ансу Фати, Жорди Альба, Френки де Йонг, Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Гави.

А футболисты "Реала" начнут матч в следующем сочетании: Тибо Куртуа, Эдер Милитан, Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема, Лука Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго, Ферлан Менди.

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