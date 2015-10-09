Бывший полузащитник "Милана" и сборной Нидерландов по футболу Рууд Гуллит выразил недоумение по поводу того, что нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе до сих пор ни разу не выиграл "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

Гуллит становился обладателем этой награды в 1987 году.

"Как вообще возможно, что Килиану Мбаппе в следующем месяце исполняется 28 лет, а у него до сих пор ноль "Золотых мячей"? Как такое возможно?! Мне нужно объяснение, потому что этот парень каждый год становится лучшим бомбардиром каждого крупного турнира", - приводит слова Гуллита The Touchline.

20 декабря Мбаппе исполнится 28 лет. За свою карьеру француз девять раз подряд попадал в топ-10 голосования за "Золотой мяч" (начиная с 2017 года), но так и не выигрывал индивидуальную награду.

Ближе всего к ней форвард был в 2026 году, когда занял второе место, уступив победителю - нападающему "Баварии" и сборной Англии Харри Кейну - всего 28 баллов (1027 против 1055). До этого лучшим результатом Мбаппе оставалось третье место по итогам 2023 года.

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