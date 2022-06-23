Неймара предложили "Барселоне"

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар может вернуться в каталонскую "Барселону".

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, "сине-гранатовым" предложили подписать бразильца за 50 миллионов евро.

"Барселона" получила звонки от посредников со стороны ПСЖ. Пини Захави, у которого хорошие отношения с президентом испанского клуба Жоаном Лапортой, – один из них. Именно Захави приводит Роберта Левандовски.

"Барселоне" сообщили, что подписать Неймара в этом сезоне можно за 50 миллионов евро, и эту сумму еще можно обсуждать. Каталонцам пообещали, что проблем в переговорах не будет. Сам Неймар был бы рад вернуться. Это единственный клуб, куда он готов уйти из ПСЖ.

Однако "Барселона" не рассматривает этот вариант, так как сконцентрирована на трансфере Левандовского, но, зная Лапорту и его хорошие отношения с Пини и Неймаром, то возможно, что роль лидера проекта доверят Неймару", – сказал Альварес.

Ранее сообщалось, что и катарские руководители проекта, и новый советник ПСЖ по футбольным вопросам Луис Кампус не рассчитывают на бразильца. Неймара также предлагали "Ювентусу".

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне 30-летний форврад забил 13 голов и отдал восемь передач в 28 играх за ПСЖ во всех турнирах.

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