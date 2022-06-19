"Не нужны деньги". Бразильский футболист рассказал о пьянстве в "Реале"

Бразильский защитник Сисиньо рассказал, как скрывал запах алкоголя перед тренировками "Реала". Слова футболиста приводит издание corrieredellosport.it.

41-летний бывший футболист пару сезонов играл за клуб из Мадрида, но успел запомнить этот период своей карьеры.

"Я тренировался пьяным с "Реалом". Выпивал кофе, чтобы освежить дыхание, и обливался духами. В моей профессии, как профессионального футболиста, это было легко.

Мне не нужны были деньги, чтобы купить напиток, люди с радостью давали мне его в ресторанах", - признался Сисиньо в интервью EPTV.

Защитник выступал не только за клубы Бразилии и "Реал", но и успел поиграть за "Рому", "Вильярреал" и "Сивасспор".

"Мне было 13 лет, именно тогда я впервые попробовал алкоголь и никогда не останавливался. Я жил в деревне, и в конце недели мы встречались с друзьями. Я пил тайно от родителей и полиции. Алкоголь окружает вас людьми, которым нравится такой образ жизни, а люди, которые действительно любят вас, исключены.

Когда они бьются о стену и говорят вам, что это нехорошо, вы не хотите этого слышать. У меня 15-летний сын, и я всегда извиняюсь перед ним. В то время ему было два года, и он даже этого не запомнил, но в моей голове это останется навсегда".

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