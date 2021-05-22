Назван лучший футболист сезона в Европе

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона-2020/21 в Европе по версии французского журнала Onze Mondial.

33-летний форвард, на счету которого 29 голов и восемь ассистов во всех турнирах сезона, впервые удостоен этой награды.

Бензема набрал 47,3 процента голосов, опередив форварда "Барселоны" Лионеля Месси (20,1) и Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии" (11,3). У аргентинца в 48 матчах 38 голов и 14 ассистов, а у поляка - 47 забитых мячей и девять голевых передач в 39 играх.

Между тем Marca пишет, что вызов Бензема в сборную Франции сильно повлиял на продажи футболок национальной команды. С момента объявления состава продажи футболок сборной Франции выросли на 2400 процентов.

Отмечается, что благодаря появлению Бензема экипировка французов может стать самой продаваемой перед Евро-2020 среди всех команд, форму которым делает Nike.

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