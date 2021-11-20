Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял решение о своем будущем

Нападающий каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро завершит карьеру футболиста. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Жерар Ромеро.

Причиной ухода из футбола являются проблемы с сердцем, выявленные по итогам игры каталонцев против "Алавеса" (1:1) в 12-м туре Ла Лиги. Тогда Агуэро был заменен в первом тайме. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

На следующей неделе должна состояться пресс-конференция, на которой аргентинец и объявит о завершении карьеры.

Месси захотел вернуться в "Барселону"

33-летний форвард перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" летом в качестве свободного агента и провел четыре матча в Ла Лиге, забив один мяч.