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Моуринью сделал заявление о будущем игрока сборной Англии в "Реале"

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Моуринью сделал заявление о будущем игрока сборной Англии в "Реале" ©instagram.com/realmadrid

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе Трента Александер-Арнольда из мадридского клуба ближайшей зимой. 

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Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе Трента Александер-Арнольда из мадридского клуба ближайшей зимой. 

Главный тренер мадридцев объяснил, почему задействует Федерико Вальверде на позиции правого защитника и оставляет в запасе профильных игроков в данном амплуа. 

"Прежде всего, мне больно. Я не люблю вызывать у игроков негативные эмоции, хочу, чтобы они испытывали положительные. Конечно, когда формируешь состав с двумя игроками на каждую позицию, а затем выпускаешь на нее третьего, мне это не нравится. Но есть вещи важнее этих чувств. В определенные моменты они важнее для команды.

Я посчитал, что сейчас нужно перестроить полузащиту и использовать там Феде. Я думал о команде, а не об отдельных футболистах. Трент и Думфрис хорошо восприняли мое объяснение, что это решение принято в интересах команды, а не против них. В конечном счете играть будут все. 

В матче с "Барселоной" в силу обстоятельств Думфрис в итоге получил игровое время, Трент тоже провел несколько минут. Я не думаю, что кто-то из них попросит об уходе. Сезон сложный, матчей очень много. Есть дисквалификации из-за накопления карточек, усталость, травмы. В итоге все будут играть", – сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне Александр-Арнольд провел шесть матчей в Ла Лиге и один раз вышел на поле в матче Лиги чемпионов. 

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