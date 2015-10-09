Мадридский "Реал" одержал десятую победу подряд во всех турнирах и повторил свою лучшую серию за четыре года, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ, который завершился со счётом 5:1 в пользу "сливочных".

Таким образом, "Реал" продлил победную серию до десяти матчей. До этого у команды Жозе Моуринью было шесть побед в чемпионате Испании и три в Лиге чемпионов.

В последний раз подобная серия у мадридцев была в 2022 году. Тогда "Реал" под руководством Карло Анчелотти завершил сезон-2021/22 победой в Лиге чемпионов, а в сезоне-2022/23 стартовал с девяти побед подряд.

Добавим, что "Реал" Моуринью выиграл 10 матчей подряд с общим счётом 31:10.

В последний раз мадридцы теряли очки 20 сентября, когда уступили "Атлетико" (1:2).

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