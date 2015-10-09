Мадридский "Реал" намерен расстаться с немецким защитником Антонио Рюдигером по окончании нынешнего сезона, сообщают Vesti.kz.

Руководство "королевского клуба" уже приняло решение не предлагать 33-летнему футболисту новый контракт, срок действия которого истекает следующим летом. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.

Рюдигер защищает цвета мадридцев с 2022 года. В нынешнем сезоне немец провёл семь матчей за команду Жозе Моуринью и записал на свой счёт два забитых мяча.

При этом кадровые изменения в обороне "Реала" могут оказаться более масштабными. По информации источника, мадридцы также не исключают расставания с Раулем Асенсио. В связи с этим клуб уже занимается поиском нового центрального защитника.

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