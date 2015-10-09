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Моуринью отреагировал на уход Роналду из сборной и сделал признание

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Моуринью отреагировал на уход Роналду из сборной и сделал признание ©Depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высказался о решении нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии. Португальский специалист признался, что хотел бы видеть другую развязку этой истории, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высказался о решении нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии. Португальский специалист признался, что хотел бы видеть другую развязку этой истории, сообщают Vesti.kz.

Моуринью подчеркнул, что уважает выбор 41-летнего форварда, однако обратил внимание на обстоятельства, при которых тот покинул национальную команду.

"Его решение нужно уважать, и я его уважаю. Он ещё не ушёл из футбола, поскольку у него по-прежнему остаются цели. Единственное, чего бы мне хотелось, - чтобы его карьера в сборной завершилась не так, как это произошло вчера", - цитирует специалиста Madrid Xtra.

Напомним, ранее Роналду объявил о завершении международной карьеры. По одной из версий, причиной такого решения мог стать конфликт нападающего с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.

Всего на счету нападающего 234 матча за национальную команду, 146 забитых мячей и 45 результативных передач.

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