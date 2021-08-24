Модель Playboy захотела выкупить салфетку со слезами Месси и попозировать с ней обнаженной

Каталонская модель журнала Playboy Луана Сандин сделала предложение в размере 600 тысяч долларов за салфетку со слезами форварда "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в качестве игрока "Барселоны", чтобы позировать с ней обнаженной. Об этом сообщает Daily Star.

"Я предложила 600 тысяч долларов, чтобы заполучить этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Объявление было прекращено без предоставления дополнительной информации об исходе этого дела, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель отказался от данной идеи. В любом случае я надеюсь, у меня получилось", - цитирует Сандин британское издание.

Ранее этот бумажный платок торговая платформа Mercado Libre выставила на продажу за 1 миллион долларов.

Отмечается, что модель позировала на обложке Playboy в футболке "Барселоны". Выпуск Playboy Africa, в котором она позировала, разлетелся с прилавков, и сообщалось, что продажи выросли на 50 процентов именно из-за футболки "сине-гранатовых".

Месси покинул "Барселону" в начале августа. Причиной стали новые экономические правила Ла Лиги, по которым каталонский клуб не смог подписать с аргентинским футболистом новый контракт. Позднее Месси перешел в ПСЖ.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!