Минус Азар и еще двое. "Реал" избавится от неугодных Анчелотти футболистов

Сразу три футболиста могут покинуть "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Руководство мадридского клуба решило избавиться от игроков, неугодных главному тренеру Карло Анчелотти. В списке - полузащитник Эден Азар, а также защитники Хесус Вальехо и Альваро Одриосола.

Еще одним претендентом на вылет является нападающий Мариано Диас, который редко попадает в состав.

При этом Азар и Вальехо не собираются уходить из "Реала". И, с другой стороны, боссы готовы к ним прислушаться. Поэтому пока не известно, как ситуация будет развиваться дальше.

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