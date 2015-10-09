Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 16:47
 

Месси заслужил больше? Звезда мадридского клуба раскритиковал "Золотой мяч"

  Комментарии

Поделиться
Месси заслужил больше? Звезда мадридского клуба раскритиковал "Золотой мяч" ©Depositphotos.com/Deniska_ua

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о результатах голосования за "Золотой мяч"-2026, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о результатах голосования за "Золотой мяч"-2026, сообщают Vesti.kz.

По мнению футболиста, престижная награда должна была достаться его соотечественнику Лионелю Месси, а не форварду "Баварии" Гарри Кейну.

Ромеро усомнился в объективности современной системы вручения индивидуального приза и назвал его скорее маркетинговым инструментом.

"Сегодня "Золотой мяч" - это скорее маркетинговый ход. То, чего достиг Лео, я не видел ни у кого другого. За кого бы я проголосовал? За Месси. Я бы отдал награду ему", - заявил защитник в интервью на YouTube-канале журналиста Гастона Эдула.

В текущем клубном сезоне Месси провёл 34 матча, забил 29 голов и отдал 15 результативных передач. Кроме того, вместе со сборной Аргентины он дошёл до финала чемпионата мира-2026.

Месси, получив восемь раз "Золотой мяч", является рекордсменом по количеству наград.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:15   •   не начат
Париж
Париж
(Париж)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Париж
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 39 человек

Реклама

Живи спортом!