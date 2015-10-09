Месси заслужил больше? Звезда мадридского клуба раскритиковал "Золотой мяч"

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о результатах голосования за "Золотой мяч"-2026, сообщают Vesti.kz.

По мнению футболиста, престижная награда должна была достаться его соотечественнику Лионелю Месси, а не форварду "Баварии" Гарри Кейну.

Ромеро усомнился в объективности современной системы вручения индивидуального приза и назвал его скорее маркетинговым инструментом.

"Сегодня "Золотой мяч" - это скорее маркетинговый ход. То, чего достиг Лео, я не видел ни у кого другого. За кого бы я проголосовал? За Месси. Я бы отдал награду ему", - заявил защитник в интервью на YouTube-канале журналиста Гастона Эдула.

В текущем клубном сезоне Месси провёл 34 матча, забил 29 голов и отдал 15 результативных передач. Кроме того, вместе со сборной Аргентины он дошёл до финала чемпионата мира-2026.

Месси, получив восемь раз "Золотой мяч", является рекордсменом по количеству наград.

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