Мбаппе подвергли жёсткой критике после церемонии "Золотого мяча"

Бывший защитник сборной Франции, чемпион мира 1998 года Биксант Лизаразю раскритиковал нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе за его поведение перед вручением "Золотого мяча"-2026, передают Vesti.kz.

Лизаразю раскритиковал Мбаппе

Бывший крайний защитник "трёхцветных" выразил недовольство активной медийной кампанией 27-летнего француза, который давал многочисленные интервью, продвигая свою кандидатуру на престижную награду.

"В прошлом сезоне я много защищал его, когда он подвергался критике. Он провёл отличный чемпионат мира и хорошо проявил себя в роли капитана сборной Франции, говоря о командных интересах. Но во время кампании за "Золотой мяч" его словно подменили", - цитирует Лизаразю RMC Sport.

По мнению Лизаразю, Мбаппе стал уделять слишком много внимания собственным достижениям.

"Мне это совершенно не понравилось. Он стал вести себя крайне эгоистично, проявил недостаток скромности и занялся саморекламой, словно забыв обо всех остальных. Создавалось впечатление, что существует только он, а других просто нет", - подчеркнул француз.

Призыв к командной игре

Лизаразю также призвал Мбаппе сосредоточиться на результатах команды, а не только на личной статистике.

"Именно командные ценности помогут сборной Франции побеждать. В последнее время он не приносит своим клубам побед. Возможно, он забивает много голов, но необходимо делать так, чтобы команда побеждала. Это самое главное", - добавил он.

Напомним, обладателем "Золотого мяча"-2026 стал нападающий "Баварии" Харри Кейн, опередивший Мбаппе на 28 очков.

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