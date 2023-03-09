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Новости спорта Футбол Испания
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Левандовски сделал заявление об игре "Барселоны"

Левандовски сделал заявление об игре "Барселоны"
©twitter.com/fcbarcelona

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски поделился мнением об игровом стиле команды, передает "Чемпионат". Он отметил, что то, как каталонцы играли десять лет назад, сейчас может не сработать.

"Я знаю, что из-за традиций клуба мы всегда должны показывать атакующую игру, но мы также должны понимать, что футбол меняется. То, как "Барселона" играла десять лет назад, может не сработать сейчас. Мы должны адаптироваться к футболу и показывать свои лучшие качества. С другой стороны, игроки нашей команды тоже меняются. Мы должны подбирать подходящий стиль игры для каждого матча. Футбол сейчас не такой, каким он был десять или пятнадцать лет назад. "Тики-така" может не работать сегодня. Нужно находить баланс и идеальное сочетание между игроками, которые у вас есть.

Дело не в тактике, которую мы используем, или в схеме игры. В футболе нужно уметь приспосабливаться к любой схеме. Благодаря своему предыдущему опыту я привык играть в разных схемах, которые могут меняться по ходу игры. Нужно знать, что делать на поле в зависимости от используемой тактики. Очень важно адаптироваться и знать, как располагаться и двигаться в каждой схеме. Для меня это не было проблемой, потому что я привык играть в разных схемах.

Хави всегда говорит нам, что у нас должна быть возможность изменить динамику матча, что нам не нужно ждать перерыва, чтобы что-то изменить. Мы должны слушать тренера, но также должны быть в состоянии принимать собственные решения, чтобы быть успешными на поле", - сказал Левандовски.

"Барселона" идет на первом месте Ла Лиги, набрав 62 очка в 24 играх. Располагающийся на второй строчке "Реал" отстает на девять баллов.

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Метки:
Барселона Левандовски Роберт

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