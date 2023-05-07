Куртуа поддержал Анчелотти перед стартом "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа поддержал главного тренера команды Карло Анчелотти. Уже через пару дней "сливочным" предстоит провести первый матч полуфинала Лиги чемпионов, они выиграли Кубок Испании, но, тем не менее, итальянский специалист подвергается критике за выступление в Ла Лиге.

"В Ла Лиге мы не соответствовали требованиям. Легко винить в этом тренера, но мы тоже должны смотреть на себя, на игроков, потому что мы сыграли не самые лучшие матчи, чтобы бороться в чемпионате Испании до конца. Все довольны Анчелотти", - цитирует Куртуа Marca.

Напомним, что 9 мая "Реалу" предстоит провести первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Ответная игра состоится 17 мая. В Примере "Реал" идет на третьем месте, отставая от лидирующей "Барселоны" на 14 очков.

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