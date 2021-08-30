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Казахстанский футболист помог испанскому клубу завоевать трофей

Казахстанский футболист помог испанскому клубу завоевать трофей
©kazfootball.kz
Новости спорта Футбол Испания

Испанская "Антекера", в составе которой выступает казахстанец Дмитрий Бачек, в финале товарищеского турнира Trofeo Ciudad del Torcal разгромила "Эль-Эхидо", сообщает KazFootball.kz.

Матч завершился со счетом 3:0.

20-летний казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек на 84-й минуте забил третий и победный мяч своей команды. Тем самым "Антекера" выиграла этот товарищеский турнир, получив трофей.

Напомним, что Бачек является воспитанником карагандинского футбола. 24 августа подписал контракт с испанской "Антекерой".

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Метки:
Бачек Дмитрий Испания

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