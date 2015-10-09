Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 09:05
 

Испанский топ-клуб намерен подписать форварда сборной Англии

Мадридский "Атлетико" заинтересован в нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рашфорде, который в текущем сезоне выступает за "Барселону" на правах аренды.

По информации источника, руководство "матрасников" намерено вмешаться в планы каталонского клуба по сохранению 28-летнего футболиста и готово пойти на серьёзные финансовые уступки, чтобы убедить англичанина перебраться в Мадрид.

Ранее Рашфорд дал понять руководству "Манчестер Юнайтед", что не хочет рассматривать предложения от других клубов Ла Лиги, поскольку нацелен продолжить карьеру именно в "Барселоне". Однако в "Атлетико" считают, что способны предложить форварду более выгодные условия контракта, чем сине-гранатовые.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд провёл за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

