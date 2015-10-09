Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 08:15
 

Испанский талант сообщил об уходе из "Барселоны". На него претендует "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Испанский талант сообщил об уходе из "Барселоны". На него претендует "Манчестер Сити" ©instagram.com/fcbarcelona

Полузащитник "Барселоны" Дро Фернандес может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Англии или Германии. Интерес к 18-летнему футболисту проявляют сразу несколько топ-команд из АПЛ и Бундеслиги.

Поделиться

Полузащитник "Барселоны" Дро Фернандес может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Англии или Германии. Интерес к 18-летнему футболисту проявляют сразу несколько топ-команд из АПЛ и Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Фернандес уведомил главного тренера "Барселоны" Ханси Флика о намерении покинуть клуб. По информации Mundo Deportivo, у игрока уже есть конкретные предложения из Англии и Германии, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 6 млн евро.


Журналист Бен Джейкобс утверждает, что в число претендентов на полузащитника входят "Челси", "Манчестер Сити" и дортмундская "Боруссия". Кроме того, интерес к футболисту проявляют и другие ведущие европейские клубы, в том числе представители чемпионата Франции.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 22:00   •   не начат
Торино
Торино
(Турин)
- : -
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Рома
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!