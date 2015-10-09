Испанский талант сообщил об уходе из "Барселоны". На него претендует "Манчестер Сити"

Полузащитник "Барселоны" Дро Фернандес может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Англии или Германии. Интерес к 18-летнему футболисту проявляют сразу несколько топ-команд из АПЛ и Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Фернандес уведомил главного тренера "Барселоны" Ханси Флика о намерении покинуть клуб. По информации Mundo Deportivo, у игрока уже есть конкретные предложения из Англии и Германии, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 6 млн евро.

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что в число претендентов на полузащитника входят "Челси", "Манчестер Сити" и дортмундская "Боруссия". Кроме того, интерес к футболисту проявляют и другие ведущие европейские клубы, в том числе представители чемпионата Франции.

