Исключение из Ла Лиги? "Барселоне" грозит наказание по делу о коррупции

Если вину "Барселоны" по делу о судьях установят, ей грозит наказание в виде штрафа, перевода в низший дивизион или даже ликвидации, сообщают Vesti.kz.

По информации издания La Vanguardia, клуб может быть оштрафован, если его как юридическое лицо признают виновыным в коррупции. Однако эксперты считают, что более серьезные меры, такие как ликвидация, маловероятны. В случае доказательства вины "Барселона" будет наказана штрафом. Но для этого необходимо доказать, что выплаты Негрейре были предназначены для того, чтобы обеспечить клубу нужное судейство. Если это не будет доказано, дело будет закрыто.

Бывшим президентам "Барселоны" Хосепу Бартомеу и Сандро Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет за коррупцию и от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование.

Вчера, 10 марта, прокуратура Барселоны подала иск к клубу по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В качестве подсудимых также - сам Негрейра и бывшие директора клуба Оскар Грау и Альберт Солер.

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