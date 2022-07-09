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Новости спорта Футбол Испания
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Игрок "Реала" вызвал ажиотаж на трансферном рынке

Игрок "Реала" вызвал ажиотаж на трансферном рынке
©Reuters

"Ньюкасл" вступит в борьбу за полузащитника "Реала" Марко Асенсио, сообщает Daily Mail. На футболиста претендуют еще несколько клубов.

Источник сообщает, что "Ньюкасл" стал последним клубом, который хочет заполучить 26-летнего игрока. Клуб стремится обновить команду под новых владельцев с поддержкой из Саудовской Аравии.

Что касается Асенсио, то он рассматривается как основной игрок, вокруг которого можно построить новый проект. Ранее футболист дал понять, что покинет "Реал". На полузащитника, помимо "Ньюкасла", претендуют "Милан", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Портал Transfermarkt.com оценивает Асенсио в 40 миллионов евро, а его контракт с испанским клубом действует до конца июня 2023 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл Юнайтед 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
Реал Мадрид Футбольные трансферы Ньюкасл АПЛ

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