Хави попросил руководство "Барселоны" вернуть Месси

Главный тренер "Барселоны" Хави обратился с просьбой к руководству клуба заключить контракт с аргентинским футболистом Лионелем Месси, сообщает Sport.es.

Хави уверен, что возвращение Месси в "Барселону" может внести большой вклад в восстановление клуба в экономическом и спортивном плане. Отмечается, что Хави попросил президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорту вернуть Месси, когда закончится его контракт с французским ПСЖ.

Месси 35 лет. Он семь раз становился обладателем "Золотого мяча". С 2003 года аргентинец выступал за испанскую "Барселону". Месси является рекордсменом "сине-гранатовых" по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). В составе "Барселоны" Месси десять раз становился чемпионом Испании, семь раз - обладателем Кубка Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В августе 2021 года Месси перешел в ПСЖ, с которым по итогам сезона стал чемпионом Франции.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

