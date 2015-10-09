Испания
Сегодня 14:30
 

Хавбеком "Реала" интересуется 36-кратный чемпион Нидерландов

"Аякс" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Дани Себальосу. Инициатором возможного трансфера выступает спортивный директор амстердамцев Йорди Кройф.

По данным AS, в "Аяксе" рассматривают 29-летнего хавбека как важную часть обновлённого проекта клуба. Руководство считает, что Себальос идеально подходит под требования команды, которой необходимы более опытные игроки для стабилизации состава.

В текущем сезоне испанец провёл 22 матча во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями. При этом его общее игровое время составило 810 минут, что говорит о нерегулярном использовании в составе мадридцев.

Контракт Себальоса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается примерно в 8 млн евро, что может сделать потенциальную сделку относительно доступной для "Аякса".
 
 
 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

