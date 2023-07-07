Гризманн сменил игровой номер в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сменил игровой номер в преддверии нового сезона, передает "Чемпионат".

Французский форвард почти всю карьеру играл под седьмым номером, однако в двух сезонах после возвращения в "Атлетико" из "Барселоны" он выступал под номером 8.

Седьмой же номер принадлежал португальскому нападающему Жоау Феликсу. На данный момент неизвестно, под каким номером он будет выступать в новом сезоне. Будущее Феликса в мадридском клубе находится под вопросом.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ