Главный тренер "Реала" предстанет перед судом - СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти близок к тому, чтобы предстать перед судом. Причина - обвинения в налоговых махинациях.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, итальянский тренер обвиняется в том, что в 2014 году скрыл от налогов сумму в 400 тысяч евро, которые были получены от имиджевых прав.

Несмотря на то что судья решил, что Карло не задекларировал сумму денег из имиджевых прав, расследование доказало, что Анчелотти абсолютно не виновен во втором правонарушении, которое приписывает ему казначейство, якобы произошедшее в 2015 году.

Скорее всего, судебный процесс, который состоится в ближайшее время, завершится соглашением, при котором тренер согласится на тюремное заключение, не предполагающее выплаты штрафа.

В 2021 году сообщалось, что тренер попал в список крупных должников, составленный испанской налоговой службой.

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