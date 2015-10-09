Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик определился с выбором нового центрального защитника на зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, немецкий специалист вычеркнул из списка защитника "Интера" Алессандро Бастони. Итальянец хорошо начинает атаки, но Флику не хватает в нём скорости и жёсткости, без которых сложно играть с высокой линией обороны. К тому же тренер не хочет тратить большие деньги на игрока после невнятного старта сезона.

В итоге у "Барселоны" осталось два варианта:

• Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд) - жёсткий левша с опытом игр за сборную, который уже работал с Фликом в бундестим. Главная проблема - высокая цена.

• Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед") - аргентинец подкупает характером, агрессивной игрой в отборе и умением тащить мяч вперёд, несмотря на невысокий рост.

Теперь боссам каталонцев нужно решить, кого из этой пары клуб потянет по деньгам.

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