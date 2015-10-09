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Флик отреагировал на завоевание Кейном "Золотого мяча"

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Флик отреагировал на завоевание Кейном "Золотого мяча" Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал результаты вручения "Золотого мяча"-2026, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал результаты вручения "Золотого мяча"-2026, передают Vesti.kz.

Мнение Флика

"Харри Кейн также заслуживал "Золотой мяч", но вы и так знаете моё мнение о Ламине Ямале. Он был предельно сфокусирован на тренировках, и именно так отвечают чемпионы. Я горжусь Ламином. У него менталитет топ-игрока", - цитирует немецкого специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча"-2026 состоялась 26 октября в Лондоне. Её обладателем стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Ямаль, в свою очередь, в третий раз подряд получил награду лучшему молодому футболисту мира в возрасте до 21 года.

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