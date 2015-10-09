"Фенербахче" придумал хитрую схему ради подписания игрока "Реала"

Журналист Селим Коч сообщил об интересе "Фенербахче" к вингеру мадридского "Реала" Браиму Диасу. Стамбульский клуб рассчитывает оформить переход без прямой выплаты трансферной стоимости, передают Vesti.kz.

Права на Арду Гюлера в обмен на Диаса

Турецкий клуб планирует передать "Реалу" свои 20 процентов прав от будущей продажи полузащитника Арды Гюлера. Взамен "Фенербахче" хочет получить Диаса, которого мадридцы оценивают в 35 миллионов евро. Публичных подтверждений переговоров или согласия со стороны "Реала" на эту схему на данный момент нет.

Предыдущие опровержения

13 октября источник в "Фенербахче" уже называл слухи о трансфере марокканца необоснованными, заявив, что игрок не является целью на зимнее окно. Текущая информация Коча также не имеет официальных подтверждений. Будущее Диаса зависит от планов Жозе Моуринью и руководства мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Диас провёл шесть матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В карьере футболиста также были "Милан" и "Манчестер Сити".

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