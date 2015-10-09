Экс-тренер "Барселоны" возглавит "Реал"? Подробности

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике может покинуть парижский клуб и возглавить мадридский "Реал" летом 2026 года.

По информации Topskills Sports UK, испанский специалист открыт к переходу в новый клуб при условии, что получит полный контроль над формированием состава, трансферной политикой и ключевыми спортивными решениями. Отмечается, что Энрике всерьёз рассматривает возможность возвращения к работе в чемпионате Испании.

Луис Энрике ранее возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Под его руководством каталонский клуб выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, дважды стал чемпионом Испании, три раза завоевал Кубок страны и один раз — Суперкубок Испании.

С лета 2023 года Энрике работает главным тренером "ПСЖ". Во главе парижан он выигрывал чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также специалист известен по работе в "Сельте", "Роме" и сборной Испании.

