Дорогостоящий новичок "Реала" обошёл Мбаппе и удивил статистикой

Ивуарийский вингер "Реала" Ян Диоманде является лучшим игроком мадридской команды по проценту реализации ударов в сезоне-2026/27, передают Vesti.kz.

По данным источника, показатель 20-летнего новичка "сливочных" составляет 21,1 процента (4 гола с 19 ударов во всех турнирах).

По этому параметру он опережает французского нападающего Килиана Мбаппе, у которого 20,5 процента реализации.

В топ-5 команды также входят Федерико Вальверде (20 процентов), Арда Гюлер и Джуд Беллингем (по 14,3 процента).

Диоманде перешёл в "Реал" из немецкого "РБ Лейпциг" летом 2026 года за 125 миллионов евро.

Ян Диоманде. Фото: Depositphotos/MassimoInsabato©

Напомним, что "Реал" с 30 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая на три балла от лидирующей "Барселоны". Следующую игру в чемпионате "сливочные" проведут на своём поле с "Сельтой" 21 ноября.

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