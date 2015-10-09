Каталонская "Барселона" рассматривает возможность приглашения защитника французского "Пари Сен-Жермена" и сборной Португалии Нуну Мендеша, передают Vesti.kz.

"Барселона" хочет переманить защитника ПСЖ

По информации El Nacional, президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку планировали в ближайшее время связаться с 24-летним португальцем.

Каталонцы рассчитывали убедить его сменить клуб и рассмотреть переезд в Испанию ещё до того, как он продлит соглашение с парижанами.

Позиция Энрике

Интерес испанского клуба заставил главного тренера парижан Луиса Энрике обратиться к руководству с просьбой ускорить переговоры о новом контракте футболиста.

Наставник ПСЖ считает Мендеша незаменимым игроком и призвал президента клуба Нассера Аль-Хелаифи не затягивать с решением вопроса о его будущем.

Чтобы сохранить защитника, парижане готовы предложить ему значительно улучшенные финансовые условия. По данным источника, речь может идти о зарплате около 20 миллионов евро за сезон. Такой контракт должен убедить португальца отказаться от возможного перехода в "Барселону".

Достижения Мендеша в ПСЖ

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах за ПСЖ во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Мендеш выступает за ПСЖ с 2021 года. В составе парижан португалец завоевал 15 трофеев, в том числе пять раз выиграл чемпионат Франции и два раза Лигу чемпионов. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.

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