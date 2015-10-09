Мадридский "Реал", английский "Ливерпуль" и французский "Пари Сен-Жермен" проявляют серьезный интерес к нападающему "Борнмута" и сборной Бразилии Райану, передают Vesti.kz.

Что привлекло европейских грандов

По информации инсайдера Экрема Конура, топ-клубы пристально следят за прогрессом 20-летнего футболиста и рассматривают его в качестве потенциальной трансферной цели на ближайшие окна. Скаутов грандов впечатлили техническое оснащение Райана, его влияние на атакующие действия команды и футбольная зрелость.

Позиция "Борнмута" и трансферная стоимость

В английском клубе считают бразильца важной частью своего долгосрочного проекта, однако растущий интерес со стороны европейских гигантов может сделать его одним из самых обсуждаемых игроков на трансферном рынке.

Напомним, Райан перешёл в "Борнмут" из бразильского "Васко да Гама" в январе 2026 года за 28,5 миллиона евро. Контракт форварда с "вишнями" рассчитан до лета 2031-го, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 60 миллионов евро.

Статистика в текущем сезоне

В сезоне-2026/27 нападающий провёл за "Борнмут" 18 матчей во всех турнирах (АПЛ, Лига Европы и Кубок английской лиги) и забил шесть голов. Весной 2026-го он дебютировал в составе сборной Бразилии, а летом сыграл за неё на чемпионате мира.

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