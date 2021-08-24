Чемпион мира отказался уходить из "Барселоны"

Руководство футбольного клуба "Барселона" было готово бесплатно отпустить защитника Самуэля Юмтити.

Французский игрок не принял ни одного предложения о трансфере от других клубов. Об этом сообщает испанская газета Marca. Футболист не хочет расторгать контракт с командой.

Ранее сообщалось, что Юмтити отказался добровольно уйти из "Барселоны". Клуб хотел сэкономить 35 миллионов евро. В услугах защитника заинтересованы французский "Лион" и португальская "Бенфика".

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Юмтити перешел в "Барселону" в 2016 году из "Лиона", воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.

Самуэль Юмтити - чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции.

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