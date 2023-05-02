"Будет долг". Бывший член правления "Барселоны" - о возвращении Месси

Жауме Льопис, бывший член правления "Барселоны", выразил недовольство по поводу работы нынешнего президента клуба Жоана Лапорты и скептически отнесся к возможному возвращению Лионеля Месси в команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лапорта заложил самые важные права. У него будет долг в размере четыре миллиарда евро, это то, что невозможно вернуть", - сказал Льопис в интервью Radio Marca.

Льопис предсказал, что клуб достигнет "необратимой" точки в сезоне 2025/26 и либо значительно сократится, либо станет компанией с ограниченной ответственностью. Он также заявил, что заявления о возможном возвращении Месси являются просто "дымовой завесой", которая пытается скрыть "драматическое" финансовое положение клуба.

Ранее "Барселона" объявила о заключении соглашения на сумму 1,45 миллиарда евро для реконструкции своего домашнего стадиона "Камп-Ноу".

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает в июне 2023 года. В 37 матчах в нынешнем сезоне Месси забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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