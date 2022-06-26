Бэйл нашел новый клуб

Капитан сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл в своем твиттере анонсировал подписание контракта с футбольным клубом "Лос-Анджелес", выступающим в североамериканской лиге MLS.

Контракт 32-летнего валлийца с мадридским "Реалом" истек в июне и не был продлен.

"Скоро увидимся, Лос-Анджелес" , - написал Бэйл на своей странице в социальной сети, опубликовав видео в футболке американского клуба.

Бэйл перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2013 году. По данным портала Transfermarkt, за игрока мадридцы заплатил 100 миллионов евро, что стало самым крупным трансфером в футболе на тот момент.

Всего в составе мадридцев Бэйл провел 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач, а также трижды выиграл чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок страны, пять раз - Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и четыре раза - клубный чемпионат мира.