Каталонская "Барселона" заинтересована в покупке защитника "Интера" Алессандро Бастони, передает "Чемпионат".

По данным источника, каталонский клуб хочет подписать длительный контракт с 21-летним футболистом. При этом отмечается, что "Интер" не хочет отпускать игрока и если все-таки согласится на продажу итальянца, то будет просить за него не менее 60 миллионов евро.

Бастони защищает цвета "Интера" с 2017 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Также за свою карьеру игрок выступал за "Аталанту" и "Парму".

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Бастони принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив две результативные передачи. Также на его счету голевая передача в шести матчах в Лиге чемпионов.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне