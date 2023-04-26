"Барселона" задумала интересный план по возвращению Месси

"Барселона" может продать вингера Рафинью в один из английских клубов, чтобы приобрести форварда ПСЖ Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания AS "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" выразили интерес к бразильцу.

По словам источника, в руководстве "Барсы" есть разногласия относительно качеств Рафинью - одни считают его сильным вингером, другие - что он не оправдал ожиданий. Все же, "сине-гранатовые" не торопятся избавляться от игрока, но готовы рассмотреть предложения от вышеназванных клубов, если они будут соответствовать рыночной цене игрока - 50 миллионов евро по данным Transfermrkt.

Предполагается, что деньги, полученные от продажи Рафинью, будут использованы для регистрации Лионеля Месси в случае его перехода в "Барселону" в качестве свободного агента.