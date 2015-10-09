"Барселона" выбрала четырёх защитников для усиления в январе

"Барселона" в январе сделает новую попытку подписать 18-летнего защитника "Твенте" Руда Нейстада после того, как все летние предложения по нему были отклонены. Из-за высокой конкуренции за игрока президент каталонцев Жоан Лапорта держит в списке ещё три альтернативы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Бразильский левша и универсал из "Аякса"

Первый запасной вариант - левоногий защитник "Атлетико Паранаэнсе" Артур Диас, недавно вызванный Карло Анчелотти в сборную Бразилии. По данным Globo Esporte, он стоит около 25 миллионов евро, а переговоры могут облегчить хорошие отношения клубов после трансфера Витора Роке.

Второй кандидат - универсал "Аякса" Юри Бас (играет в центре защиты, на фланге и в опорной зоне) с контрактом до 2028 года. По информации De Telegraaf, амстердамцы требуют за него около 34 миллионов евро, что осложняет зимнюю сделку.

Вариант из "Манчестер Сити"

Третий претендент - правша Витор Рейс, предпочитающий играть слева в центре обороны. Из-за нехватки практики в "Манчестер Сити" и грозящих клубу санкций он готов уйти, а в его пользу говорит опыт выступлений в Ла Лиге во время аренды в "Жироне".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!