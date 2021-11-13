"Барселона" вернется к переговорам о продлении контракта со своим воспитанником

"Барселона" возобновит переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто, передает "Чемпионат".

Ожидается, что переговоры пройдут уже на следующей неделе. Защитник готов пойти на сокращение зарплаты. Ранее сообщалось, что переговоры зашли в тупик.

Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Он является воспитанником "Барселоны". Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Всего за основную команду каталонцев Роберто сыграл в 316 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 37 голевых передач.