"Барселона" следит за звездой сборной России: названа сумма отступных

Атакующий полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков попал в сферу интересов "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на авторитетное испанское издание Diario Sport.

По информации источника, скауты каталонского клуба следят за 21-летним россиянином уже несколько лет. Пока "сине-гранатовые" не вступали в переговоры по трансферу футболиста, однако продолжают оценивать его развитие. Особое внимание к хавбеку усилилось после очной встречи команд в Лиге чемпионов.

При этом руководство "Галатасарая" знает об интересе к своему игроку не только со стороны "Барселоны", но и со стороны ПСЖ и других европейских грандов. Однако потенциальный трансфер может оказаться непростым для каталонцев: сумма отступных, прописанная в контракте Батракова, составляет 55 миллионов евро.

На данный момент "Барселона" не готова заплатить такую сумму. Тем не менее, если россиянин продолжит прогрессировать, позиция испанского клуба может измениться.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за "Галатасарай" десять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В составе сборной России он провёл 15 матчей и забил четыре гола.

Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

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