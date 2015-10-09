"Барселона" не планирует усиливать атакующую линию в январе и сосредоточится на поиске центрального защитника, передают Vesti.kz.

Флик доволен выбором в атаке

Как сообщает El Nacional со ссылкой на The Times, главный тренер Ханс-Дитер Флик считает, что атакующая линия команды укомплектована. В его распоряжении есть Карим Адейеми, Энтони Гордон, Хамза Абделькарим, Габриэл Жезус, Ламин Ямаль и Рафинья Диас. Кроме того, свои шансы могут получить молодые Эбрима Тункара и Джесси Бисиву.

"Барселона" ищет центрального защитника

Главным приоритетом клуба станет приобретение центрального защитника. Среди кандидатов называются Алессандро Бастони ("Интер"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд) и Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"). Однако их трансферы осложняются высокой стоимостью и нежеланием нынешних клубов отпускать футболистов посреди сезона.

Также "Барселона" рассматривает варианты на будущее, среди которых Артур Диас ("Атлетико Паранаэнсе"), Рууд Нейстад ("Твенте") и Витор Рейс ("Манчестер Сити").

Бальде может покинуть клуб

Окончательное решение по кандидатуре нового защитника пока не принято. При этом перед приобретением игрока каталонцам необходимо расстаться с кем-то из футболистов. Главным кандидатом на уход считается Алехандро Бальде.

Также президент клуба Жоан Лапорта продолжает заниматься продлением контрактов с несколькими игроками команды.

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