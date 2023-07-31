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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" решила объявить "войну" ПСЖ

"Барселона" решила объявить "войну" ПСЖ
©instagram.com/fcbarcelona/

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта недоволен поведением французского "Пари Сен-Жермена", который близок к трансферу нападающего каталонцев Усмана Дембеле.

По информации Cope, глава "сине-гранатовых" очень злится на ПСЖ за намерение подписать Дембеле. Лапорта пытался убедить форварда остаться, но не смог. Теперь каталонцы планируют объявить парижанам "войну", сообщает Елена Кондис. Что под этим подразумевается, не уточняется.

Отмечается, что "Барселона" предпримет последнюю попытку удержать Дембеле – Хави запланировал встречу с игроком, чтобы напомнить, как он важен для команды. Несмотря на это, в "Барселоне" настроены пессимистично и считают, что Дембеле, скорее всего, покинет клуб.

Ранее стало известно, что ПСЖ согласовал с Дембеле контракт на пять лет и сообщил "Барселоне", что готов выплатить 50 миллионов евро отступных.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года, куда он перешел из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 француз провел 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.

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Метки:
Барселона ПСЖ

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