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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" разозлилась на испанскую футбольную федерацию

"Барселона" разозлилась на испанскую футбольную федерацию
©Reuters

В "Барселоне" выразили разочарование действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, в клубе считают, что действия организации и главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды привели к серьезной травме испанской полузащитницы Алексии Путельяс.

По мнению руководства "Барселоны", футболистка не получала отдыха, что привело к разрыву передней крестообразной связки левого колена. Из-за травмы Путельяс не сыграет на чемпионате Европы серди женских сборных, а также не сможет помочь "Барселоне" в течение нескольких месяцев.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.

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Барселона

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