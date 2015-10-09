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Испания
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"Барселона" приняла решение по трансферу наследника Мохамеда Салаха

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"Барселона" приняла решение по трансферу наследника Мохамеда Салаха Фото: Depositphotos/resulmuslu©

"Барселона" не отпустит 18-летнего египетского нападающего Хамзу Абделькарима в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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"Барселона" не отпустит 18-летнего египетского нападающего Хамзу Абделькарима в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport, несмотря на поступившие предложения, руководство клуба исключило вариант с январской арендой и планирует следить за развитием игрока под руководством Ханси Флика. В этом сезоне форвард, которого называют наследником Мохамеда Салаха в сборной Египта, провёл лишь два официальных матча, отыграв 12 минут в Ла Лиге.

Был лучшим бомбардиром предсезонки

Летом Абделькарим стал лучшим бомбардиром "Барселоны" на предсезонке, забив четыре гола в пяти играх, но из-за высокой конкуренции в атаке не закрепился в ротации.

Клуб не хочет торопить события: нападающий продолжит тренироваться с основой, а при необходимости будет получать практику в "Барсе Атлетик" или молодёжных командах.


Окружение опровергает переход в "Комо"

Ранее игрока связывали с переходом в итальянский "Комо" Сеска Фабрегаса. Однако отец футболиста Мохаммед Абдель Карим назвал эти слухи выдумкой (Mundo Deportivo), а инсайдер Фабрицио Романо подтвердил отсутствие переговоров с итальянским клубом.

В сентябре Абделькарим продлил контракт с "Барселоной" до июня 2030 года, и клуб рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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