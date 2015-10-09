"Барселона" получит серьёзное усиление на матч с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Родри вернётся на поле в начале декабря после восстановления от травмы, передают Vesti.kz.

30-летний хавбек получил повреждение в начале ноября в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы", из-за чего пропустил последние игры каталонского клуба и не смог помочь сборной Испании во время ноябрьской международной паузы.

По информации Sport, медицинский штаб "сине-гранатовых" планирует подготовить футболиста к 2 декабря. На этот день назначен вынесенный матч 23-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" на "Камп Ноу". Игра была перенесена из-за январского розыгрыша Суперкубка Испании. Эта встреча станет одной из ключевых для обеих команд в борьбе за лидерство в Ла Лиге.

Таким образом, общий срок вынужденного отсутствия Родри из-за травмы составит около одного месяца.

Родри. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Статистика Родри

Испанец в нынешнем сезоне провёл 14 матчей во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В 11 случаях он выходил в стартовом составе, ещё в трёх - на замену.

Родри перешёл в "Барселону" летом из "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро.

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