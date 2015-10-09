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Испания
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"Барселона" получит серьёзное усиление на матч с "Атлетико"

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"Барселона" получит серьёзное усиление на матч с "Атлетико" Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Родри вернётся на поле в начале декабря после восстановления от травмы, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Родри вернётся на поле в начале декабря после восстановления от травмы, передают Vesti.kz.

30-летний хавбек получил повреждение в начале ноября в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы", из-за чего пропустил последние игры каталонского клуба и не смог помочь сборной Испании во время ноябрьской международной паузы.

По информации Sport, медицинский штаб "сине-гранатовых" планирует подготовить футболиста к 2 декабря. На этот день назначен вынесенный матч 23-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" на "Камп Ноу". Игра была перенесена из-за январского розыгрыша Суперкубка Испании. Эта встреча станет одной из ключевых для обеих команд в борьбе за лидерство в Ла Лиге.

Таким образом, общий срок вынужденного отсутствия Родри из-за травмы составит около одного месяца.

Родри должен вернуться в строй к матчу с Родри. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Статистика Родри

Испанец в нынешнем сезоне провёл 14 матчей во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В 11 случаях он выходил в стартовом составе, ещё в трёх - на замену.

Родри перешёл в "Барселону" летом из "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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