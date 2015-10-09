Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:55
 

"Барселона" подпишет игрока сборной Англии

"Барселона" подпишет игрока сборной Англии

"Барселона" приняла решение воспользоваться опцией выкупа нападающего Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом каталонский клуб арендовал английского форварда с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. Как сообщают источники в Англии, главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик был бы не против возвращения 28-летнего футболиста и рассматривал его в качестве одного из ключевых игроков команды.

Тем не менее, по информации Diario Sport, руководство и тренерский штаб "Барселоны" полностью удовлетворены выступлениями Рэшфорда. В клубе уже принято окончательное решение — каталонцы активируют опцию выкупа.

Отмечается, что сумма трансфера не подлежит обсуждению. "Манчестер Юнайтед" не намерен идти на уступки и рассчитывает получить оговорённые 30 миллионов евро.

