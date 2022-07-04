"Барселона" подписала новичка на 500 миллионов евро

Каталонская "Барселона" на своем официальном сайте объявила о подписании ивуарийского полузащитника Франка Кессье.

25-летний футболист перешел в стан "сине-гранатовых" на правах свободного агента по истечении контракта с "Миланом". Кессье подписал с "Барселоной" контракт сроком до 30 июня 2026 года. В контракта прописана сумма отступных в 500 миллионов евро.

Презентация Кессье в качестве игрока "Барселоны" состоится в среду, 6 июля.

Напомним, ивуариец выступал за "Милан" с 2017 года. В 223 матчах он забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В составе итальянской команды полузащитник стал чемпионом страны. С 2014 года Кессье вызывается в сборную Кот-д’Ивуара.

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