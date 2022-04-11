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"Барселона" переманила Левандовски. Подробности

"Барселона" переманила Левандовски. Подробности
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски договорился о переходе в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на sport.interia.pl.

По данным портала, стороны договорились о подписании трехлетнего контракта этим летом, хотя соглашение Левандовски с "Баварией" действует до июня 2023 года. Помимо "Барселоны", переговоры о трансфере велись с ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Последнее слово о переходе остается за "Баварией". Как отмечается, руководство мюнхенского клуба может наложить вето на переход 33-летнего нападающего.

Однако, ссылаясь на источники в окружении самого Левандовски, издание утверждает, что шансы на то, что польский нападающий наденет футболку "сине-гранатовых", куда выше, чем были раньше.

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Метки:
Барселона Футбольные трансферы

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