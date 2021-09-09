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"Барселона" оценила Неймара в 80 миллионов евро

"Барселона" оценила Неймара в 80 миллионов евро
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания

Каталонская "Барселона" минувшим летом пыталась приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Le10sport.

По данным источника, испанский клуб предложил за бразильского форварда 80 миллионов евро, однако парижане ответили отказом.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач.

В новом сезоне Лиги 1 бразилец провел один матч и не отличился результативными действиями. После четырех туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. 

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Метки:
Барселона Неймар ПСЖ

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