"Барселона" оставит "Челси" без футболиста из Бразилии?

Испанская "Барселона" предложила 60 миллионов фунтов за полузащитника "Лидса" Рафинью, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб повторил предложение "Челси", который ранее обратился за покупкой 25-летнего бразильца.

"Теперь ответственность за переговоры с "Барселоной" лежит на "Лидс Юнайтед", - пишет издание.

Переговоры между клубами продвигаются очень быстро, и о переходе футболиста может быть объявлено в ближайшие дни.

"Рафинья дает "Барселоне" 48 часов, чтобы подписать его, поскольку каталонцы сделали предложение, которое соизмеримо с 60 миллионами фунтов от "Челси", - дополняет информацию источник.

Из гонки за футболиста выбыл "Арсенал", ведь лондонцы тоже хотели приобрести Рафинью, но не могут составить конкуренцию.

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